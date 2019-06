Prefeitura e Polícia Civil assinam convênio que informatiza os Boletins de Ocorrência

O prefeito Antônio Silva assinou nesta quarta-feira (5), convênio com a Policia Civil de Minas Gerais, representada pelo delegado Regional Wellinton Clair, que faz de Varginha a primeira cidade do Estado onde a Guarda Civil Municipal terá acesso ao REDS (Registro destinado ao lançamento de ocorrência via Internet), ou sejam, os BOs (Boletins de Ocorrência agora serão informatizados, dando agilidade no serviço.

Participaram da solenidade, além do prefeito e do Delegado Regional de Policia Civil, o diretor da Guarda Civil Municipal, Orivaldo Mendonça e o ex-diretor e Delegado Regional, Dr. Eduardo Silva.

NA próxima semana equipe da GCM farão um treinamento junto a Polícia Civil, para então o sistema entra em funcionamento em plataformas distribuídas na base central da Guarda, na Rua Presidente Antônio Carlos, no Centro Integrado localizado no Terminal Rodoviário, na base do bairro Centenário, e na própria sede da guarda, no bairro de Fátima,

“O mais impotente é que além de agilizar o sistema, as informações contidas nos Boletins de Ocorrência ficarão disponíveis na internet, podendo ser acessadas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e até mesmo por juízes e promotores. Agora, se comunicamos um furto de veículo o registro poderá ser acessado em várias partes do estado, facilitando sua localização”, explicou o diretor da GCM, Orivaldo Mendonça.

O Prefeito Antônio Silva mais uma vez agradeceu a parceria da Polícia Civil, em possibilitar a informatização do sistema de Ocorrências, o que para ele representa “um grande passo para Guarda Civil Municipal que expande suas ações zelando pelo patrimônio publico , pelo trânsito e pela segurança de nossa população”.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha