Prefeitura e Copasa instalam pias em postos da cidade com grande movimentação

Pias estão instaladas em diferentes pontos da cidade visando a higienização das mãos da população de Varginha. O intuito é diminuir a expansão do novo coronavírus. A ideia da instalação veio após uma parceria firmada entre, Prefeitura Municipal e Copasa.

Locais de instalações da novas pias

A primeira pia está sendo instalada em uma praça no fundo da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em frente ao portão de entrada da Unifal, onde foi montado Hospital de Campanha.

Prefeito, Vérdi Lúcio Melo acompanhou as novas instalações/Foto: Prefeitura de Varginha

Outras pias serão instaladas na Academia de Rua da Vila Paiva, no Ponto Central e na rua Presidente Antônio Carlos, esquina com o Calçadão da Wenceslau Braz.

A prefeitura vai disponibilizar sabão líquido para pessoas lavarem as mãos. A assessoria da administração municipal, comunicou que esta iniciativa faz parte das ações ao enfrentamento do coronavírus no nosso município.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Prefeitura de Varginha