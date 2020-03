Prefeitura divulga protocolo de atividades do setor de saúde bucal, para enfrentamento do Covid-19

Pin Compartilhar 0 Compart.

A situação de emergência instaurada no município de Varginha, bem como em todo território nacional, traz alterações no modelo de atendimento odontológico, visando diminuir a proliferação do Coronavírus e consequentemente afetar o menor número de indivíduos com a COVID-19, diante do quadro epidemiológico previsto.

No intuito de redimir tais consequências, o setor de Saúde Bucal criou um protocolo tanto para o atendimento, quanto para preservação dos assistidos e de seus servidores (cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal).

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, do Conselho Regional de Odontologia e da ANVISA, bem como determinado pelo Decreto 9.738/2020, os atendimentos odontológicos eletivos (não urgentes) encontram-se suspensos por tempo indeterminado, cabendo à equipe, devidamente paramentada, realizar somente atendimentos de urgência, dentro do horário cabível à unidade de saúde a que estarão vinculados.

Para o atendimento das urgências odontológicas roram destinados quatro postos, considerando os 4 (quatro) quadrantes já utilizados pela atenção básica, localizados nas seguintes Unidades Básicas e Saúde:

UBS Dr. José Marcos Xavier (Bom Pastor);

BS Selma Maria Tobias (Novo Tempo);

UBS Janaína F. Santos (Centenário);

UBS Dra. Edna Baroni (Imaculada).

Segue abaixo listagem dos bairros pertencentes a cada quadrante.

QUADRANTE 1

Unidade de Atendimento Odontológico de urgência:

UBS Dr. José Marcos Xavier (BOM PASTOR)

Tel: 3690-2181

Aeroporto Vila Mendes Alto dos Pinheiros Vila Murad Alto do Tide Vila Paiva Bela Vista Vila Pinto Bom Pastor Vila Santa Cruz Campos Elíseos Vila Verde Cond.Lagamar Vista Alegre (Perto da RF) Corcetti I Parque Boa Vista CorcettiII Parque Jardim do Agape Centro Parque Rinald I e II Cond. Pássaros Parque do Retiro Jardim Aurea Parque São José Jardim Bouganville Parque Retiro Jardim Corcetti Pinheiros Jardim Estrela Ie II Porto Real Jardim Indaiá Resid. Belo Horizonte Jardim Oriente Resid.Parque do Imperador Jardim Orlândia Riviera do Lago Jardim Montserrat São Geraldo Jardim Morada do Sol San Marino Nossa Senhora de Fátima São José Parque das Américas Vila Martins Parque Mariela Pinhal (ZR) Vale das Palmeiras Vista Alegre (ZR) Vila Adelaide Vila Limborço Vila Flamengo

QUADRANTE 2

Unidade de Atendimento Odontológico de urgência :

UBS Enf. Selma Maria Tobias (Novo Tempo) 3690-

Tel: 3690-2317

Alto da Figueira I, II, III Resid.Miguel Arcanjo Carvalhos Sagrado Coração I e II Centro Até Av.Rio Branco Santa Luzia Conj. Habitacional Novo Tempo Santa Maria Conj. Residencial Jetcon São Lucas Cruzeiro do Sul São Francisco Jardim Europa São Sebastião Jardim Zinoca Sete de Outubro Jardim Panorama Treviso Jardim Cidade Nova Vargem Jardim Colonial Vila Barcelona Jardim Tereza Vila Dona Josefina Jardim Itália Vila Ipiranga Jardim Renata Vila Maristela Jardim São Joaquim Vila Monte Castelo Jardim das Oliveiras Vila Monteiro Nossa Senhora da Consolação Vila Peloso Nossa Senhora Aparecida Vila Registanea Parque Iliana Vila Belmiro Parque Imperial Tachos (ZR) Parque das Acácias Martins (ZR) Rua Delfim Moreira Remanso (ZR) Rua Rio de Janeiro até nº684 Mascatinho (ZR)

QUADRANTE 3

Unidade de Atendimento Odontológico de urgência:

UBS Enf. Janaína F. Santos (Centenário)

Tel: 3690-2237

Centro(pertencentes a UBS Santana) Parque Ozanan Conj.Habitacional Centenário Padre Vitor Conj. Habitacional Sion Santa Mônica Damasco Santana Foresti Três Bicas Jardim Atlântica Vila Andere I Jardim Alvorada Vila Avelar Jardim Sion Vila Bitencourt Jardim dos Ypes Vila Floresta Jardim Santa Tereza Vila Maria Minas Gerais Vila Morais Nossa Senhora de Lourdes Vila do Pontal Pq. Nossa Senhora das Graças Vila Verônica Coqueiros (ZR)

QUADRANTE 4

Unidade de Atendimento Odontológico de urgência:

UBS Dra.Edna Baroni Alvarenga (Imaculada)

Tel: 3690-2197

Alta Vila Jardim Andere Atlântico Sul Nova Varginha Canaã Nossa Senhora dos Anjos Catanduvas Novo Horizonte Distrito Industrial Miguel de Lucca Parque Grevilhas Eldorado Parque Urupês Fausto Ribeiro Princesa do Sul Fazenda Sagrado Coração de Jesus Residencial Rio Verde Imaculada Conceição I e II Resende Industrial JK Residencial Portinari Jardim Simões Santa Luiza Jardim Vale Verde Santa Terezinha Jardim dos Pássaros Vila Nogueira Jardim Petrópolis Vila Verônica Jardim Vale Verde Vale dos Ipês Jardim Mariana Distrito Industrial Cláudio (ZR) Jardim Primavera Galvão Nogueira (Walita) (ZR) Jardim Ribeiro Penedo (ZR) Moisés Semionato Cachoeira (ZR)

Foi informado ainda que toda a equipe odontológica da rede pública municipal está mobilizada para garantir qualidade e segurança nos serviços prestados, neste momento de incertezas e dificuldades. Contudo, para que possamos prestar atendimento adequado nas situações de urgências necessitamos que antes de encaminhar o paciente sejam observados os seguintes passos:

– informação ao paciente – o paciente deve estar ciente que somente urgências terão atendimento presencial . Orientações podem ser dadas por telefone;

– triagem da urgência – verifique se realmente se trata de urgência odontológica ou se o problema é de fácil resolução ou pode ser acompanhado à distância. Utilize recursos tecnológicos disponíveis (imagens, vídeos, etc);

– encaminhar somente casos que necessitam atendimento presencial imediato – Dor severa resultante de pulpite; abscesso; edema; traumatismo dentário resultando em dor espontânea ou lesão de tecido mole; remoção de sutura; periodontite aguda com presença de abcesso.

“Queremos esclarecer também que a rede odontológica privada não está proibida de realizar os atendimentos de urgência a seus pacientes, muito pelo contrário, nestes momentos de transformação pelos quais passamos com a circulação de um vírus com grande poder de transmissão, mais do que nunca, as redes públicas e privadas devem se complementar. Todos os profissionais devem responsabilizar-se, solidarizar-se com a causa, com os sofrimentos da população e empreender esforços no sentido de garantir a atenção e o respeito à dignidade da pessoa humana”, explicou a Dra. Luciene de Fátima Frade Caldonazo , Coordenadora Municipal de Saúde Bucal em Varginha. .

Qualquer dúvida o Setor de Saúde Bucal encontra- se a disposição pelo telefone 3690-2214.