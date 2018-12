Prefeitura divulga funcionamento especial nas repartições públicas

A Prefeitura de Varginha informa o esquema de funcionamento das repartições públicas municipais nesse Natal e Réveillon.

Os Departamentos Administrativos reabrirão na quarta-feira, 26 e funcionam normalmente até sexta-feira, 28, voltando a reabrir na quarta-feira, dia 2 . Confira o que abre e o que fecha na Administração Municipal:

* Varrição de ruas – De acordo com o Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Obras (Sosub), a varrição ocorre normalmente no sábado (22) e na segunda,-feira (24). Já no dia 31, as equipes trabalham normalmente; e no dia 1º de janeiro vão trabalhar de madrugada, limpando a região da Mina do Campos Elíseos onde será realizada a Festa da Virada do Ano

* Coleta de lixo – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea) informa que os caminhões vão coletar no sábado em horário reduzido (das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h); domingo a coleta na área central será depois das 16h quando o comércio encerrará o expediente e na

segunda-feira os caminhões coletam normalmente

* Área Azul – Só não haverá o serviço de estacionamento rotativo nos domingos (23 e 30) e nos feriados de Natal e dia 1º de janeiro

* Policlínicas – De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) as UBS e Policlínicas não funcionarão na segunda-feira. O atendimento será retomado na quarta-feira (dia 26); o mesmo esquema se repetirá no Réveillon (não haverá expediente na segunda-feira, dia 31)

* UPA e Pronto-atendimento do Hospital Bom Pastor (Traumas) – mantém o atendimento ininterrupto

* Escolas Municipais – A rede municipal de ensino, ou seja, as 9 escolas municipais urbanas mais as 6 escolas de campo da Prefeitura, além dos 20 Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis-Creches) e 1 Centro Educacional entram de férias nesta sexta-feira, 21. O

administrativo da Seduc volta na quarta-feira, dia 26.

* Foyer Aurélia Rubião (anexo do Theatro Municipal Capitólio) – encerra a temporada de 2018, neste sábado (22) e abrirá a agenda de exposições de 2019 no dia 7 de janeiro com quadros assinados pelo artista plástico Élcio Felix

* Seresta na Praça – será realizada nos dois últimos domingos do ano (dias 23 e 30), das 20h às 22h, na praça Getúlio Vargas

* Zoológico – Nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 01 de janeiro o Zoológico estará fechado para visitação. Funcionamento normal nos outros dias, das 8h às 16h com ingresso a R$ 4,00 (crianças até 5 anos e idosos acima de 60 não pagam)

* Parques Municipais Novo Horizonte e Centenário – abrem normalmente sábado e domingo das 7h às 17h e fecham na segunda-feira e terça-feira.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha