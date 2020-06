Prefeitura divulga balanço da vacinação contra a gripe em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Pacientes terão até amanhã (30) para vacinarem.

Redação CSul/Foto: Reprodução CSul

A Prefeitura de Varginha divulgou o balanço de vacinação realizado até esse domingo (28), na cidade. Segundo a administração municipal, quem ainda não se vacinou contra a gripe e é do grupo prioritário tem até amanhã (30) para se imunizar.

Em Varginha, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), além da divulgação maciça da vacinação, realizou também o Dia D, no último domingo para atrair principalmente as pessoas que são de alguns grupos prioritários que estão bem abaixo da meta.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que os números mostram que o grupo das crianças chama bastante atenção, pois está bem abaixo da meta, aliás às de 5 anos tem a menor cobertura vacinal até agora – das 1.559 previstas para vacinar, apenas 683 receberam a vacina, o que corresponde a 43,81% do total. “Os adultos tem o livre arbítrio, mas as crianças dependem dos pais e/ou responsáveis para serem imunizadas e vale ressaltar que há registros de crianças como coronavírus na cidade e internações por síndromes gripais, o que reforça a necessidade de protegê-las com essa vacinação que não é contra o coronavírus, mas ajuda muito no diagnóstico”, avaliam os profissionais da SEMUS.

GRUPOS PRIORITÁRIOS Cobertura antes do Dia D: Após o Dia D:

– Adultos de 55 a 59 anos 52,06% 54,44%

– Gestantes 48,12% 51,04%

– Puérperas 56,07% 56,54%

– Crianças 61,43% 64,46%

Terminado esse prazo da campanha, amanhã, terça-feira (30), fica a cargo do Ministério da Saúde e consequentemente da Secretaria de Estado de Saúde decidir se abrirá a vacinação para a população em geral.

Vacinação contra a gripe

A vacina da gripe está disponível nas unidades de saúde: Monte Serrat, Cidade Nova, Centenário, Imaculada, Boa Vista (antiga Policlínica Bom Pastor), Canaã e Policlínica Central.

Confira os grupos que devem ser vacinados:

– pessoas de 60 anos e mais de idade;

– trabalhadores da saúde;

– profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

– adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

– população privada de liberdade;

– funcionários do sistema prisional;

– caminhoneiros, motorista e cobrador de transporte coletivo, portuários;

– povos indígenas;

– crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade;

– pessoas com deficiência;

– gestantes, puérperas até 45 dias;

– adultos de 55 a 59 anos de idade;

– professores das escolas públicas e privadas.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha