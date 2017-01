Prefeitura de Varginha traz de volta sucesso do passado: Banho da Dorotéia

Buscando resgatar os eventos tradicionais e que fizeram sucesso em Varginha, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, traz de volta nesse ano, o pré- carnavalesco Bloco Banho da Dorotéia, que tem como curiosa característica foliões masculinos trajando roupas femininas e vice – versa.

O evento visa proporcionar entretenimento saudável às famílias varginhenses, além de fomentar o turismo e aquecer os segmentos de hotelaria, alimentos e bebidas da cidade.

Marcando o retorno desta festa, o Banho da Dototéia 2017 se apresentará no dia 18 de fevereiro, a partir das 17 horas na Praça do ET, com a presença da banda “A ZORRA, DJ’s e um Trio Elétrico.

Segurança

Na manhã desta quarta-feira (11), o secretário de Turismo de Varginha, Barry Charles, esteve com o comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar de Varginha, Tenente Coronel Hudson Abner Pinto, para tratar de assuntos relacionados a realização do Banho da Dorotéia. Como resposta, Barry recebeu o apoio da PM, que vai elaborar um projeto com amplo efetivo policial no local e nas imediações.

O evento também irá contar com o apoio da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiro, além da contratação de 30 seguranças particulares, tudo isso visando a segurança da festa.