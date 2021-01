Prefeitura de Varginha segue o combate contra à covid-19

Fiscalização segue ocorrendo em ruas, bares, restaurantes, clubes, dentre outros locais.

A Prefeitura de Varginha não deu trégua no fim de semana e colocou diversas equipes da Guarda Civil Municipal e dos Setores de Vigilância Sanitária e de Posturas para fiscalizar bares, restaurantes, conveniências, clubes e outros locais. De acordo com os fiscais, foram diversas visitas a vários estabelecimentos visando o cumprimento dos decretos municipais.



Os clubes vão receber, nesta terça-feira (26), o auto de infração pela não exigência por falta de uso de máscara por parte dos associados em áreas comuns.



Para a Secretaria Municipal de Saúde, o maior problema da propagação da covid-19 em Varginha está dentro das casas, com surtos intrafamiliares. As famílias insistem nos encontros e confraternizações. Essas denúncias são encaminhadas para a Polícia Militar. O secretário Municipal de Saúde, Doutor Luiz Carlos Coelho, já vem fazendo esse alerta há algum tempo. “Não conseguimos barrar ainda a transmissão da covid-19 dentro das casas, além de ser um espaço inviolável, as contaminações seguem seja pelo descuido em relação às medidas básicas da prevenção – banho e trocar as roupas e calçados antes de permanecer juntos aos familiares, higienizar as mãos frequentemente, usar máscaras se estiver suspeito ou com síndrome gripal; ou pela insistência das festas e confraternizações familiares”, explica.



Agora, a Prefeitura de Varginha também continuará de olho nos ranchos que demonstram o que já era previsto, o problema da aglomeração e o não cumprimento das medidas protetivas e preventivas.



As equipes também foram para a rua verificar o uso obrigatório da máscara. Os fiscais estão de olho, principalmente, em locais de grande movimentação de pessoas, tais como o alto da Cemig onde muitos caminham e praticam atividades físicas e no centro. “É como o prefeito Vérdi Melo já explicou: existe uma minoria que insiste em não usar a máscara”, revela Nara Alvarenga, chefe da Vigilância Sanitária. Outro hábito que está sendo detectado é que as pessoas tiram a máscara ao falar no telefone, o que não deve acontecer. Nara conta ainda que foram distribuídas máscara para a população em situação de rua.



Apesar do empenho em barrar a Covid na cidade, a Prefeitura de Varginha pede encarecidamente para que as pessoas sigam os protocolos da prevenção, pois só no último fim de semana foram registrados cinco óbitos na cidade. “Todos sabem muito bem como prevenir a doença e todos tem que dar valor a vida, ou seja, aprendam pelo amor e não pela dor”, destaca o secretário de Saúde.

