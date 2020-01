Prefeitura de Varginha se manterá alerta para possíveis tempestades na cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha informa que manterá sob alerta para o caso de chuvas fortes nesta sexta-feira e final de semana, com máquinas e equipes prontas para atendimento de ocorrências. Chamadas devem ser direcionadas à Secretaria Municipal de Obras, das 7h às 17h, pelo 3690-2055 (sexta-feira) ou pelo (35) 99192-4788 (WhatsApp) (final de semana). As pessoas podem ainda ligar para o 193 do Corpo de Bombeiros.

Pedimos as pessoas que evitem áreas de risco, beiradas de rio, córregos, cachoeiras e vias que costumeiramente alagam com as chuvas.

Confira as dicas :

– Quando estiver chovendo, não entre em piscinas, lagos, ou lugares alagados. A recomendação é que saia ao primeiro sinal de chuva;

– Redobre a atenção quando estiver em rios ou cachoeiras, pois há riscos de tromba d´água;

– O cuidado deve continuar mesmo após cessar a chuva, pois os raios podem continuar;

– Evite também ficar debaixo de árvores e estruturas metálicas. Procure estruturas firmes para se proteger;

– Ventos fortes podem levar a queda de árvores sobre carros e casas;

– Desvie o carro de locais alagados, caso não seja possível, o motorista deve esperar que a chuva pare ou diminua.

Lembrem-se:

“Com as chuvas, o risco de raios e descargas elétricas é muito maior”.

Fonte: Prefeitura Municipal de Varginha/Foto: Márcio Borges/Varginha Online