Prefeitura de Varginha recebe 300 escudos faciais do CISSUL-SAMU

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo recebeu nesta manhã de segunda-feira (1º), 300 máscaras do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas – CISSUL/SAMU.

A entrega foi feita pelo secretário executivo, Jovane Ernesto Constantini que explicou que Varginha recebe esses escudos em primeira mão por ser sede do CISSUL-SAMU e por prestar relevantes serviços na área da saúde para a região.

As máscaras, que são do modelo escudos faciais, foram doadas ao CISSUL-SAMU pelo Projeto “Empresas do Bem” criado pelas empresas METAGAL, TERMOCOLOR, ACTIVAS e ASTRA e que envolve outras 35 empresas para a confecção e distribuição de escudos faciais, Equipamento de Proteção Individual – EPI, usado no enfrentamento à Covid-19.

O prefeito Vérdi Melo agradeceu a doação “que será muito importante e bem-vinda nesse momento em que o município soma esforços para enfrentar o coronavírus. O material será destinado à Secretaria Municipal de Saúde, que por meio do Comitê de enfrentamento fará a distribuição para os profissionais da linha de frente nessa pandemia”.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha