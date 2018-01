Prefeitura de Varginha realiza manutenção na Fonte Luminosa

A Fonte Luminosa de Varginha passa por manutenção três vezes por semana. A última aconteceu na tarde do último domingo (28), para que à noite estivesse em pleno funcionamento para apreciação da população.

O local recebe limpeza de filtro, aspiração da sujeira, retirada de lodo, tratamento com cloro, conferência do disjuntor entre outros cuidados.

A Fonte é um dos cartões postais da cidade, principalmente à noite, mas durante o dia, toda a Praça é palco de lazer quando as famílias levam as crianças para brincar e passear e muitas pessoas curtem as refrescantes sombras das várias árvores.

Foto: Reprodução