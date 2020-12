Prefeitura de Varginha realiza ‘Dezembro Vermelho’

No dia 1º de dezembro se comemora o Dia Mundial da lua contra a Aids.

Neste 1º de dezembro comemora-se o Dia Mundial de luta contra a Aids e para marcar a data e chamar a atenção da população quanto à necessidade da prevenção e do tratamento, a Prefeitura de Varginha vai realizar o Dezembro Vermelho. Nesta terça-feira, as unidades de saúde vão realizar os quatro testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho, explica que esses testes rápidos ficam prontos em 20 minutos e basta a pessoa chegar na unidade de saúde e solicitar a realização, não sendo necessário encaminhamento de um médico. “Esse dia com essa viabilidade maior é porque durante a pandemia houve uma queda na procura por esses testes e neste 1º de dezembro é um dia para lembrar da existência desses testes e pedir para a população ir na unidade para fazer os testes rápidos que estão disponíveis no ano inteiro, porém vamos intensificar a realização nesta terça-feira”, enfatiza o secretário.



Outras ações do Dezembro Vermelho



A caixa d´água – a Nave – na Praça Marechal Floriano, estará com iluminação vermelha.



No dia 2 haverá capacitação de profissionais da Atenção Primária e Secundária sobre infecção por HIV, além de PEP – profilaxia pós exposição, das 14h às 15h, por videoconferência. Outra capacitação está agendada para o dia 9 sobre fluxograma diagnóstico e tratamento da sífilis. “Mais uma vez, vamos abrir unidades de saúde, no sábado – dia 12 – para uma manhã de testagens por demanda espontânea e sem agendamento e por tanto fica o convite para toda a população comparecer e cuidar da saúde”, diz o prefeito Vérdi Melo.



Em Varginha, existem 526 pacientes com Aids. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho, “funciona em Varginha, um SAE _ Serviço de Assistência Especializada e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) , que também tem atividades itinerantes. Esses serviços compõe um programa pertencente a policlínica central sendo que o CTA periodicamente vai a empresas, praças e faz os quatro testes rápidos sendo um projeto que é realizado o ano inteiro na policlínica central que é um credenciamento Infecções Transmitidas Sexualmente – ITS – HIV/AIDS, Sífilis e Hepatites virais – e atendem outras demandas também com palestras”.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Divulgação