Coleta de lixo sofrerá alterações nesta semana devido ao feriado

Serviço sofrerá alterações nesta semana devido ao feriado do dia 1º; prefeitura pede colaboração de moradores.

A Prefeitura de Varginha informa que, nesta semana, a coleta de lixo sofrerá alteração nos locais onde o caminhão passa no esquema de segunda, quarta e sexta-feira. Como não haverá coleta no dia 1º (sexta-feira), os moradores poderão colocar o lixo orgânico na quarta-feira (dia 30) para ser coletado junto com o material reciclável visando não acumular tanto lixo, já que nesses locais o caminhão só voltará a coletar no dia 4 de janeiro (segunda-feira da próxima semana).

A Prefeitura pede a colaboração da população para que não coloque o lixo na calçada na sexta-feira (dia 1º) evitando que seja espalhado. “Também pedimos a compreensão de todos, uma vez que os coletores só tem duas folgas no ano (dia 25 de dezembro – Natal e dia 1º de janeiro) e merecem também esse descanso e consideração por parte da população”, explica o secretário do Meio Ambiente, Joadylson Barra Ferreira.

Já nos locais onde a coleta ocorre terça, quinta e sábado não sofrerá alteração, ou seja, terça e sábado vai ocorrer a coleta orgânica e na quinta, a seletiva.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou, também, o horário especial da coleta no fim de semana prolongado:

Quinta-feira, dia 31: horário normal das 6h às 12h; das 12h às 18h e das 18h às 24h;

Sexta-feira, dia 1º: NÃO TERÁ COLETA;

Sábado, dia 2: horário reduzido, ou seja, das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h;

Domingo, dia 3: coleta na área central das 6h às 10h.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha