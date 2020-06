Prefeitura de Varginha não autoriza e comércio não terá horário estendido

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Iago Almeida/CSul

A Prefeitura de Varginha divulgou uma nota na tarde desta sexta-feira (12), não autorizando o estendimento dos horários comerciais na cidade. Com isso, o horário será o mesmo que já vem sendo utilizado no município:

de segunda a sexta de 10h às 16h e aos sábado de 09h às 14h.

Em nota, a administração municipal ressalta que o principal motivo para não alteração do horário é a pandemia de Covid-19. A prefeitura ainda reforçou que as medidas de segurança ao coronavírus sejam seguidas.

Confira nota divulgada pela prefeitura:

“Considerando a dinâmica da pandemia do novo coronavírus, bem como nossa realidade epidemiológica-Sanitária, informamos que:Permanecem inalterados os horários de funcionamento do Comércio e do Shopping sem nova flexibilização de dias e horários.A partir do dia 15 serão analisadas as outras solicitações que foram encaminhadas à Vigilância em Saúde. Na oportunidade solicitamos às empresas e população em geral que se esforcem para a redução da nossa taxa de transmissão da Covid-19, reforçando: afastamento social, higiene de Mãos e Ambientes, bem como uso adequado e constante de máscaras. Assim, juntos venceremos esta pandemia.”

Centro lotado no Dia dos Namorados:

Rua Presidente Antônio Carlos ficou lotada de populares nesta sexta/Foto: Iago Almeida/CSul

Na tarde desta sexta-feira (12), Dia dos Namorados, foi possível ver a grande movimentação no Centro de Varginha. Em alguns locais, principalmente lojas de chocolates e flores, várias filas se formaram.