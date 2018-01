Prefeitura de Varginha mais uma vez parceira no Mutirão Regional de Combate ao Aedes aegypti

A ação é promovida pela EPTV e será realizada no dia 27, em parceira com as prefeituras da região, e Varginha se fez presente na reunião realizada nesta sexta-feira, na cidade universitária do Unis, representada pelo vice-prefeito Verdi Melo, que manifestou o apoio da administração a iniciativa. “Todos os anos temos participado desta inciati8va da EPTV, que vem a somar com as ações já implementadas pelo município no combate ao Aedes Aegypti. Acreditamos que todas as cidades devem região vão estar envolvidas neste projeto e, sobretudo, fazendo com que a população se conscientize da sua participação nesta luta combate”, afirmou Vérdi.

“A nossa ideia é no dia 27 realizarmos um grande Mutirão de Limpeza, e ainda desenvolvermos uma ação nas escolas, com apoio da Secretaria de Educação, voltadas para nossos alunos, que são agentes multiplicadores de informação. Além disso, queremos dar ênfase a Febre Amarela, com uma campanha acirrada nas unidades de saúde, para que possamos conseguir alcançar a meta de pessoas imunizadas. São ações que já ocorrem na nossa rotina, mas que merecem ser reforçadas”, explicou o encarregado do setor de Vigilância Ambiental, José Donizeti Souza.

No encontro desta sexta-feira foram discutidas as estratégias de combate ao mosquito e o que cada município pode fazer para tornar as ações ainda mais eficazes. Cinquenta e nove cidades do Sul de Minas confirmaram que vão participar do 3º Mutirão Regional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. A ação vai ser realizada no dia 27 de janeiro e é promovida pela EPTV em parceira com as prefeituras da região.

Fonte e Fotos: ASSCOM