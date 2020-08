Prefeitura de Varginha irá iniciar projeto de revitalização na Rua Delfim Moreira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Reunião que definiu iniciou da revitalização contou com presenças do prefeito Vérdi Melo, vereadores, lojistas, representantes da ACIV e outras autoridades municipais.

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo, se reuniu no Teatro Capitólio nesta quarta-feira (5), com comerciantes da Rua Delfim Moreira. A reunião teve como principal objetivo a realização das obras que serão realizadas na via. Segundo a assessoria da prefeitura, a maioria dos empresários foram a favor da melhoria local. O projeto de revitalização do centro da cidade já contemplou a Rua Presidente Antônio Carlos e o Calçadão da Wenceslau Braz, no ano passado.

Ainda conforme a prefeitura, ficou definido que as obras começam no trecho entre o Calçadão da Wenceslau Braz até a Rua Deputado Ribeiro de Resende. Serão construídas novas calçadas mais largas que as atuais, com acessibilidade e baias, para maior conforto e segurança dos pedestres, além de recapeamento asfáltico.

Estiveram presentes na reunião cerca de 23 lojistas favoráveis às obras Participaram também o secretário de Governo, Carlos Honório Ottoni Júnior; de Saúde, Luiz Carlos Coelho; os vereadores Leonardo Ciacci, Dudu Ottoni e Buiu do Ônibus; o chefe do Demutran, Eduardo Sepini; o engenheiro da prefeitura Marcelo; um representante da ACIV e os representantes da empresa vencedora da licitação.