Prefeitura de Varginha instala câmeras de monitoramento em pontos da cidade

Instalações têm como finalidade a melhoria na captura e no monitoramento de imagens. Segundo a administração municipal, será possível proporcionar vigilância mais rápida e eficiente no município.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Guarda Civil Municipal e, em parceria com a uma empresa privada, está instalando câmeras de segurança com tecnologia avançada em alguns pontos da cidade. A medida ainda está em caráter experimental.

Ainda em fase experimental, câmeras já estão sendo instaladas em pontos da cidade/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Segundo o diretor da Guarda Civil, Marcos Cléber Sales, as instalações têm como finalidade a melhoria na captura e no monitoramento de imagens. As câmeras possuem sistema moderno, com recursos avançados, algumas delas são fixas e outras giram em 360 graus. Com isso, de acordo com a prefeitura, será possível proporcionar vigilância mais rápida e eficiente contra à criminalidade e violência na cidade.

Segundo o prefeito Vérdi Melo, a instalação das câmeras servirá de experiência para implementação do projeto “Cidade Inteligente”, no qual a administração municipal segue trabalhando para concluir a implantação. Ainda conforme Melo, o projeto visa à modernização de todos os sistemas tecnológicos de Varginha.

Primeiras câmeras instaladas

As primeiras câmeras foram instaladas na Rua Delfim Moreira no cruzamento com a Rua Deputado Ribeiro de Resende. No local, cinco câmeras foram instaladas para cada sentido do cruzamento, sendo uma focando de cima.

Equipamentos já foram instalados em alguns pontos de Varginha/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A prefeitura disse, ainda, que as próximas serão instaladas na Avenida Rio Branco no cruzamento com a Rua Santa Cruz. Cinco câmeras também serão colocadas nesta área.

Por fim, outros cinco equipamentos serão colocados no trecho do Parque de Exposição, com a finalidade de acompanharem o fluxo dos veículos que chegam e saem de Varginha.