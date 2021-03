Prefeitura de Varginha instala barreiras sanitárias em pontos da cidade

Segundo a administração municipal, a iniciativa faz parte das ações visando conter a disseminação da covid-19.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha anunciou, nesta quinta-feira (18), que a partir desta sexta-feira (19) voltará com barreiras sanitárias em pontos estratégicos da cidade. Segundo a administração municipal, a iniciativa faz parte das ações visando conter a disseminação da covid-19.



Barreiras estão instaladas em pontos estratégicos da cidade/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha



Avenidas como Princesa do Sul; Almirante Barroso e Castelo Branco estão com barreiras montadas. As barreiras permanecerão nos finais de semana, das 7h às 18h, durante a vigência do atual decreto – que tem duração de 10 dias a partir de 17/03/2021.