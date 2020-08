Prefeitura de Varginha inicia obras de revitalização na Rua Delfim Moreira

Pin Compartilhar 0 Compart.

A prefeitura de Varginha iniciou nesta segunda-feira, (10), a obra de revitalização na Rua Delfim Moreira, centro da cidade. Conforme acordado com um grupo de comerciantes que se reuniram com o prefeito Vérdi Melo na semana passada, no Teatro Capitólio para tratar do assunto, a reforma foi dividida por quarteirões, sendo o primeiro no trecho compreendido entre o calçadão da Wenceslau Braz até a esquina com a rua deputado Ribeiro de Resende.

Com a interdição do trecho em obras, a opção para quem vem pela Delfim Moreira e subir na rua Deputado Ribeiro de Resende e sair na Avenida Rio Branco. A única mudança de mão de direção foi no trecho da Wenceslau Braz, em frente ao Supermercado Alvorada. Até que termine o trecho, quem descer pela rua Presidente José Paiva terá a opção de seguir em frente ou de de virar a direita na Wencelau Braz e sair em frente ao calçadão, para subir a Delfim Moreira.

A obra, que está sendo realizada pela empresa Vitória, vencedora da licitação, vai contemplar o alargamento construção de novas calçadas com acessibilidade e baias e o recapeamento asfáltico.

“Fizemos questão de ouvir os lojistas para saber se estariam de acordo com esta obra de revitalização da Delfim Moreira e o grupo que se reuniu com a gente, cerca de 23 comerciantes, foi favorável desde que fosse realizada por quarteirões e que terminasse em novembro. já iniciamos o primeiro e nosso pessoal estará atento para que tudo sai conforme o combinado, sem problemas para os comerciantes e para seus clientes”, disse o prefeito Vérdi Melo.

A mudança de trânsito na Wenceslau Braz será temporária, até a conclusão da obra no primeiro quarteirão.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Varginha 24h