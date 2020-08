Prefeitura de Varginha inaugura CEMEI no Nova Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha inaugurou nesta quarta-feira (7), o Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei/Creche do bairro Nova Varginha, que faz uma homenagem a professora Marília Valle e Costa, que se destacou na área educacional sempre com dedicação e entusiasmo.

Construído com recursos do Programa nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância, com projeto padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Proinfância Tipo 2, o Cemei possui dois blocos distintos, totalmente acessíveis e interligados por circulação coberta.

O bloco A é composto de hall de entrada, sala de administração, sala de professores e reuniões, salas de berçário com áreas de faldrário, amamentação, solário e lactário; copa para os funcionários, lavanderia, vestiários masculino e feminino, cozinha, despensa; varanda e pátio de serviço. O bloco B possui quatro salas de aula, sanitários infantis, solários, além de pátio coberto e refeitório, e também uma área descoberta para playground.

Todo o projeto seguiu rigorosamente os critérios de segurança física, restringindo o acesso de crianças desacompanhadas em áreas como cozinha, lavanderia, castelo d’água e central de água, luz e telefonia, setorização por faixa etária, com a adoção de salas de atividades exclusivas, para a promoção de atividades específicas de acordo com as necessidades pedagógicas; criação de ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias tais como: pátios, solários e áreas externas; e equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.

“É com muita honra que entregamos para a comunidade do bairro Nova Varginha e bairros vizinhos, uma creche construída pensando na segurança e acessibilidade das nossas crianças. Este era o nosso desejo que se concretizou graças ao empenho da Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Obras e o envolvimento de tantos outros profissionais que carinhosamente participaram deste projeto”, disse o prefeito Vérdi Melo. Ele ainda lembra que o Cemei leva o nome da saudosa professora “ que mesmo não estando entre nos fisicamente, sempre estará presente Levando o nome desta instituição e em nossos corações”,disse Vérdi que agradeceu ao vereador Dudu Ottoni autor do projeto de Lei que denominou o Cemei.

Quem foi Marília Valle e Costa

Filha de Drº. Donato Valle, renomado médico oftalmologista e de Martha Paiva do Valle, a homenageada nasceu em Varginha em 23 de maio de 1931 e faleceu em 26 de fevereiro de 2018. Cursou o primário no Colégio Americano de Varginha, o ginásio no Instituto Izabela Hendrix (Belo Horizonte) e o Científico no Instituto Gammon (Lavras), finalizando os estudos no Instituto Bennet (RJ).

Se formou em História Natural na Faculdade Nacional de Filosofia (RJ), participou da Sociedade Brasileira de Genética – quando realizou diversos estudos e pesquisas sobre hereditariedade – e foi também membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Voltou para Varginha em 1954, onde casou com Drº. José Daphnis Mil-homens Costa. Desta união, nasceram quatro filhos – Marcos Eduardo, Júnior, Rosana e Deborah – e sete netos, Eduardo, Rodrigo, Leonardo, Luiza, Marcelo, Juliana e José Henrique, além do bisneto Pedro.

Lecionou Biologia no Colégio Marista por diversos anos, onde a comunidade estudantil, reconhecendo a dedicação, a honrou repetidas vezes, inclusive convidando-a a paraninfar várias turmas de formandos. Participou da fundação da Faculdade de Filosofia de Varginha, onde posteriormente ministrou aulas de Biologia Educacional, Didática Geral e Didática Especial.

Mulher de ideal esclarecido e visão apurada, sentiu que novos ventos bafejavam a Educação. Sentiu que era hora de mudar e, em 1969, funda – nos moldes da Escola Nova, juntamente com seu esposo, Dr. José Daphnis Mil-homens Costa -, a primeira escola especializada em formar profissionais técnicos em Química (a Escola Técnica Industrial de Química) e o Colégio CETEM, que sempre se destacou pela qualidade de ensino. Durante anos presidiu o Colégio que ofereceu a Varginha e Região um sólido trabalho educacional e competente formação para os profissionais das mais variadas áreas.

Ser humano pleno, mulher operosa, Dona Marília se destacou na área educacional sempre com dedicação e entusiasmo, e deixou, acima de tudo, a lembrança da esposa diligente, da mãe extremosa e de amiga para todas as horas.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha