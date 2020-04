Prefeitura de Varginha implanta programa “Educação em Saúde” contra coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na próxima quarta-feira (15) a Prefeitura de Varginha, por meio da secretaria Municipal de Saúde, iniciará uma nova ação no enfrentamento do Covid-19 na cidade. Trata-se do programa Educação em Saúde, que envolverá profissionais da área (Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares de Saúde Bucal).

O processo será aplicado no entrono das unidades dos bairros Bom Pastor, Vila Mendes, Centenário, Sion, Santana, Canaã, Barcelona e Região Central, que apresentam maior concentração de pessoas circulando.

“Tendo em vista a necessidade de oferecer orientação e estimular a população ao autocuidado, estamos montando equipes para realizar uma Educação em Saúde ao redor das Unidades. O nosso objetivo é fazer um levantamento do conhecimento que a população possui, sobre como prevenir o contágio do coronavírus, estimular o uso de máscara caseira e manter o isolamento social”, explica a coordenadora da atenção básica, Andréa Maróstica.

O processo consiste na abordagem da população visando a aplicação de um questionário direcionado e, ao final, a prestação de orientações quanto ao Novo Coronavírus, falando das formas de transmissão, sintomas e medidas preventivo – profiláticas. “Estes questionários serão entregues para os responsáveis pelas unidades para controle posterior e providências de monitoramento em caso de necessidade”, explicou Andréa

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Andréa conta ainda que o termo Educação em Saúde está condicionado às ações que são transmitidas aos indivíduos com intuito de elevar a sua qualidade de vida e consequentemente de saúde. Neste processo os profissionais de saúde possuem papel primordial, uma vez que, são eles próprios os responsáveis pela disseminação de conhecimentos concretos para o alcance dos objetivos de melhorar a saúde das pessoas.

“As práticas de educação em saúde envolvem três segmentos de atores prioritários: os profissionais de saúde que valorizem a prevenção e a promoção tanto quanto as práticas curativas; os gestores que apoiem esses profissionais; e a população que necessita construir seus conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados, individual e coletivamente.”

