Prefeitura de Varginha Ilumina trevo da Avenida do Contorno de acesso ao Terminal Rodoviário e ao Shopping

A prefeitura de Varginha iniciou o ano com obras em vários pontos da cidade, de expansão de iluminação pública. Um deles e o trevo da Avenida do Contorno que dá acesso ao terminal Rodoviário e o Via Café Garden Shopping, que embora seja de responsabilidade do Estado, foi incluindo na programação com o objetivo de dar segurança a motoristas e pedestres que sigam àquele destino. “Foram instalados no local com 07 postes e 20 luminárias com lâmpadas de 250 watts, um investimento da ordem de R$ 40 mil, pagos com recursos do município”, destacou o vice-prefeito Vérdi que tem acompanhado as obras de perto junto da Selt, empresa contratada para o serviço. Vérdi lembra ainda que no ano passado a Prefeitura iluminou o trevo de acesso a Três Pontas, também de responsabilidade do Estado.

Em dezembro do ano passado foram realizadas obras de extensão e melhorias de iluminação pública em vários pontos da cidade, com a instalação 60 postes de concreto e metálicos com iluminação e 96 luminárias instaladas em postes existentes, correspondendo ao investimento total no valor de R$ 260.000,00, atendendo a mais de 1000 residências. Agora, a prefeitura começa o ano com um novo projeto de expansão de iluminação em 11 pontos da cidade, um investimento da ordem de R$77.444,49.

Os trabalhos começam nesta terça-feira, 09, no Trevo do Terminal Rodoviário. Vejam os outros locais que serão contemplados:

Trevo do Terminal Rodoviário

Rua Roberto Rezende Frota – Eldorado

Rua Maria Pequenina Azevedo, 468 – Boa Vista

Rua 37 – Damasco

Rua José Teixeira de Resende, 575 – Boa Vista

Rua José luiz Maia – Centenário

Rua João Evangelista de Lima, 197 –Vila Mendes

Rua Jornalista Ernesto Pereira, 119 – Santa Maria

Rua José Tomás Lara – Parque Rinaldi

Rua Gaspar Batista Paiva, 575 – Santa Luiza

Rua José Moreira Leite, entre os números 216 a 220 – Rio Verde

Fonte: ASSCOM / Fotos: ASSCOM