Prefeitura de Varginha fecha parceria com empresa de saúde bucal

Projeto contemplará alunos e famílias envolvidas no programa “Saúde na Escola em Varginha”.

Em tempos de pandemia, medidas de higienização ajudam a prevenir a propagação do coronavírus e a higiene oral de forma regular. Trata-se de uma iniciativa fundamental e especialmente importante no combate à Covid-19, por reduzir a quantidade de vírus e, consequentemente, o risco de contágio.

Pensando nisso, um grupo de dentistas que são parceiros do Programa Saúde na Escola em Varginha, criou um projeto que contará com ações e recomendações para a prevenção da doença a partir de conteúdos variados como: proteção da saúde bucal, alimentação saudável, cuidado com a saúde mental, entre outros.

A equipe, representada pelo coordenador da Saúde Bucal, Dr. Augusto Cesar, fechou uma parceria com a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação e através do Portal de Educação de Varginha, que já está em pleno funcionamento desde maio/2020. Assim, passarão a informar os alunos e famílias da Rede Municipal de Ensino,da importância desses cuidados com a boca, que é uma das principais vias de contaminação não só do coronavírus como de muitos outros tipos de doenças.

Fonte: SEDUC Varginha/Foto: Ilustrativa