Prefeitura de Varginha faz alerta para aglomerações em virtude das festas de fim de ano

Protocolos sanitários foram atualizados devido às ocasiões.

Considerando o cenário epidemiológico relacionado a covid-19 e, também, devido à aproximação das festividades de final de ano, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde recomenda que sejam evitadas as confraternizações, devido à maior exposição ao risco de contaminação, ainda que sejam realizadas por pessoas do mesmo convívio social. Face a isso, os protocolos sanitários foram atualizados e estão disponíveis no endereço eletrônico www.varginha.mg.gov.br.

A Secretaria Municipal de Saúde também alerta para a necessidade da manutenção das medidas de prevenção, tais como, uso constante e adequado de máscaras de proteção facial, seja em ambientes fechados ou ao ar livre, respeitar o distanciamento social mínimo de 1,5m, não promover aglomerações e realizar a higienização das mãos com frequência.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Arquivo/Clube de Varginha