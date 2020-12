Prefeitura de Varginha envia para Câmara Municipal projeto que visa manter descontos do IPTU em virtude da pandemia do novo coronavírus

Projeto de Lei visa manter os descontos aplicados no IPTU do exercício do ano de 2021 nos mesmos patamares do exercício do ano de 2020.

De acordo com o projeto de autoria do prefeito Vérdi Lúcio Melo, o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do Município de Varginha será lançado no exercício do ano de 2021 nos mesmos percentuais de descontos aplicados para o exercício de 2020.

É fato público e notório que com a propagação da covid-19 todos os países do mundo tiveram que estabelecer medidas de isolamento mais drásticas a fim de resguardar a saúde pública e conter o avanço do vírus. No âmbito federal e estadual houve, respectivamente, a publicação do Decreto Legislativo nº 06/2020 e do Decreto Estadual nº 113/2020, reconhecendo o estado de calamidade pública. O Executivo Federal, por sua vez, editou a Lei nº 13.979/2020, estabelecendo medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, o Município de Varginha não fugiu desta realidade.

“Com a edição do Decreto Municipal nº 9.738/2020, que declarou o estado de emergência em saúde pública no âmbito do município, que foi prorrogado pelo Decreto Municipal nº 9.992/2020, houve a necessidade de se restringir o funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais para conter a propagação do Coronavírus, o que, infelizmente, contribuiu para a redução do poder econômico do cidadão.

Contudo, como se sabe, o duro caminho a ser percorrido no período pós-pandemia transmutar-se-á na retomada econômica do Brasil, o que precisará ser estimulado pelo Poder Público através de ações concretas.

Nesse ponto, o Poder Público tem um papel importantíssimo na vida dos cidadãos brasileiros, pois será através de políticas públicas e econômicas adotadas no período pós-pandemia que se determinará por quanto tempo os efeitos da pandemia perdurarão.

Ainda, o cidadão que teve seu poder aquisitivo e econômico reduzido pelos efeitos da pandemia também precisa se reestruturar economicamente.

Sendo assim, como medida de justiça, o presente Projeto de Lei tem como escopo manter os descontos aplicados no IPTU do exercício do ano de 2021 nos mesmos patamares do exercício do ano de 2020, a fim de que se possa conceder um alento econômico aos cidadãos, pois é desarrazoável aumentar a cobrança dos valores do IPTU na medida em que houve um regresso do poder econômico do cidadão varginhense.

Convicto do atendimento do Legislativo e da impessoalidade de cada uma de Vossas Excelências, aguardo na certeza da aprovação do presente Projeto, adotando-se quanto ao seu trâmite o regime de URGÊNCIA previsto no art. 57 da Lei Orgânica do Município”, justificou o prefeito.

O projeto deu entrada na Câmara onde aguarda votação antes do recesso do Legislativo para ser implementado em 2021.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Arquivo/Divulgação