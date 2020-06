Prefeitura de Varginha entrega obras que serão contempladas por crianças

Pin Compartilhar 0 Compart.

No bairro Imaculada, foi finalizada e entregue nesta quarta-feira (10), a obra de ampliação e revitalização do Cemei Ieda Carvalho Silva, cuja solenidade respeitou as normativas de saúde pública em virtude da pandemia da Covid-19. Já a praça em frente à Igreja do Mártir São Sebastião, ganhou academia de rua e um parquinho para as crianças.

Cemei do Imaculada

Inaugurado em 1º de maio de 1995, o Cemei Dona Ieda Carvalho Silva iniciou seus trabalhos atendendo crianças de 0 a 5 anos. Com o crescimento do bairro Imaculada Conceição, e a implantação de novos bairros adjacentes, seu quadro de funcionários foi ampliado para o atendimento da demanda existente. Em 2014, passou por obras de revitalização. Atualmente atende em período integral crianças de 04 meses a 03 anos de idade.

Com a reforma, o posto de saúde que funcionava no Caic I foi incorporado ao Cemei, possibilitando aumentar a capacidade de alunos atendidos; 210 para 300. Esta obra contemplou a reforma de seis salas de aula; pintura total do prédio interno e externo, incluindo janelas, portas, grades, toldos das janelas, cerca de madeira em volta do jardim, pátios e pisos externos; reforma dos banheiros; reforma da parte elétrica; instalação de um portão de acesso para as novas salas de aula; reforma dos dormitórios incluindo banheiro dos mesmos com pintura, cortinas e suporte para tv; instalação de bebedouro; ampliação do refeitório; instalação de toldos de acesso aos dois prédios, de uma cozinha para as funcionárias e de uma grade com portão na entrada principal; limpeza e capina geral; e instalação de portas de madeira nas salas de aula para manter a segurança dos alunos.

“Tenho que parabenizar nosso prefeito que muito tem apoiado as ações da educação, como a garantia de trabalho de todos os profissionais da educação, recebendo seus salários na sua integralidade e em dia mesmo nesse período em que estamos vivendo e também possibilitando aos nossos alunos condições para que sejam minimizados os impactos em sua aprendizagem. Nosso prefeito que sempre está atento às demandas educacionais do município primando pela equidade e qualidade, razão pela qual estamos aqui entregando um ótimo espaço educativo que irá atender aproximadamente 300 crianças de 0 a 3 anos de idade com qualidade, com uma equipe competente que não mede esforços para contribuir para uma educação de excelência”, enfatizou a secretária de educação Elaine Biancasteli

Em seu pronunciamento o prefeito Vérdi Melo falou da honra de entregar “uma obra que traduz em cada canto, em cada sala, no pátio ou na quadra, o carinho da nossa administração para com nossas crianças. E nossas ações não param por aqui. Estamos implementando um plano de trabalho com nossos alunos para diminuir o prejuízo que estão tendo em meio a esta pandemia, com o aprendizado não presencial carinhosamente preparado pela equipe da seduc“, disse o prefeito.

Parquinho na Praça do Mártir

Uma praça. Uma academia de rua. Um parquinho. É isso que a Praça em frente a Matriz do Mártir São Sebastião se transformou. Denominada, Praça Major Domingos de Carvalho, o local há dias vem passando por uma transformação a pedido do prefeito Vérdi Melo. Assim, esse espaço público já ganhou remodelação da jardinagem, iluminação LED, Academia de Rua, uma pista de caminhada e também um Parquinho Infantil doado pela empresa Teriva Urbanismo.

A Prefeitura também instalou câmeras, cujas imagens vão direto para o monitoramento da Polícia Militar. “A vizinhança aprovou a reestruturação do local que com a nova iluminação ficou mais claro e oferece mais segurança e os pais estão felizes por terem um espaço para as crianças brincarem mesmo nessa época de isolamento tomando todos os cuidados possíveis nesse enfrentamento à pandemia. E é justamente esse o recado da Prefeitura para que todos usem corretamente a máscara, façam a higienização das mãos e mantenham o distanciamento”, informou a Prefeitura.

A casa do Tarzan, a ponte do rio que cai, gangorra, gira-gira, balanço, escalada e escorregador. Essa é a estrutura montada para as crianças na Praça Major Domingos de Carvalho.

Além disso, praças e quadras públicas de Varginha começaram a ganhar cara nova há alguns dias, também por determinação do prefeito. “Já reformamos a Praça da Pedreira na Vila Barcelona, tradicional bairro de Varginha; no espaço com detalhes ricos da natureza como uma pedra gigantesca queremos que se torne um ponto turístico; a meta é revitalizar 38 praças na cidade”, adianta Vérdi.