Prefeitura de Varginha entrega obras de reforma e revitalização do Cemei Pequeno Polegar

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou nesta sexta-feira (28), as obras de reforma e revitalização do Cemei Pequeno Polegar, no bairro Santa Maria.

Para melhor atender as crianças, dando mais conforto e prezando pela qualidade de vida de estudantes e professores, as obras de ampliação e revitalização do CEMEI, que atende crianças de 0 a 4 anos de idade, contemplaram a pintura geral interna e externa do prédio, a troca de portas e fechaduras, a instalação de dry wall em alguns ambientes, a construção de um jardim e a construção de rampa de acessibilidade.



A obra contemplou ainda a revisão geral e reparos na parte elétrica e hidráulica, troca de lâmpadas antigas por lâmpadas de led, mais eficientes e econômicas, a restauração da calçada e das pastilhas da fachada, a revitalização do quiosque e da área de lazer e a implantação dos suportes para colchonetes e instalação de ventiladores.



Presente na solenidade o prefeito Antônio elogiou a reforma, agradeceu a todos que participaram da obra e reafirmou seu compromisso com a Educação. “Hoje entregamos mais uma obra realizada com muito amor, planejada e executada para atender nossas crianças, com a certeza do dever cumprido. E tem sido assim durante os últimos oito anos, sempre trabalhando para para transformar a nossa Educação referencia para Minas e para o Brasil”, disse.

Também o vice-prefeito Vérdi Melo, que esteve presente na solenidade, agradeceu equipe da Seduc pela disponibilidade e empenho em proporcionar ensino de qualidade para seis alunos.



Participaram também da solenidade os secretários de Governo, Carlos Honório Ottoni Júnior, da Fazenda, Wadson Camargo e da Educação Rosana Carvalho.

Os vereadores Dudu Ottoni e Leonardo Ciacci também estiveram presentes na cerimônia.

Fazendo o uso da palavra, o vereador Dudu Ottoni, representando o Legislativo Municipal, elogiou o investimento nas novas instalações que atenderão a mais de 170 crianças. “Nós, vereadores, fazemos questão de enfatizar que a Câmara Municipal de Varginha é parceira em todas as iniciativas que priorizam a melhoria da qualidade de educação de nossos alunos. Só com educação de qualidade que teremos um futuro melhor”, reforçou.

Vereador Dudu Ottoni esteve na cerimônia de revitalização do CEMEI/Foto: Câmara Municipal

O Cemei Pequeno Polegar atende bebês e crianças de 0 a 4 anos.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha

