Prefeitura de Varginha emite alerta para contágio de covid-19 em semana de liquidações

Redação CSul/Foto: Arquivo/CSul

Devido ao aumento considerado de mortes e casos de covid-19 na cidade nos últimos dias, a Prefeitura de Varginha emitiu, nesta semana, um comunicado de alerta para empresários, comerciantes e clientes sobre o risco de contágio da covid-19 durante os dias de liquidações no município – que ocorrem até o próximo domingo (10).

Segundo a Administração Municipal, qualquer infração às normas sanitárias acarretará em penas legais. Em nota, a prefeitura finalizou reforçando o combate à doença. “A Prefeitura Municipal de Varginha exorta a população varginhense a não se descuidar das medidas de prevenção e combate ao coronavírus, dentre as quais, evitar aglomerações, utilizar máscaras de proteção das vias aéreas e fazer a higienização constante das mãos com água corrente e sabão ou álcool em gel. Com a colaboração de todos e de cada um, esse momento difícil pelo qual a humanidade passa será superado.”

Varginha tinha até o momento desta publicação 53 mortes em decorrência da doença – três apenas nesta semana.