Prefeitura de Varginha e Copasa se reúnem para tratativas de diversos assuntos

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, recebeu nesta quinta-feira (22), o Gerente Regional da Copasa, Marco Aurélio Ribeiro. Na reunião foram tratados diversos assuntos, tais como, questões de ordem técnica relacionadas aos serviços prestados pela empresa ao município.

Segundo a prefeitura, também foram levadas para o gerente da companhia, reclamações da população com relação aos buracos abertos pela empresa em ruas e avenidas da cidade, bem como a demora na reconstituição da malha asfáltica e a qualidade do material utilizado.

De acordo com Ribeiro, a abertura de buracos se faz necessária para a manutenção das redes de água tratada e de esgoto, como forma de evitar a interrupção dos serviços para a população. “Nosso compromisso é oferecer serviço de qualidade para a população, com a distribuição de água dentro dos padrões de potabilidade, isso sem contar o compromisso ambiental com o tratamento do esgoto, o que reflete na saúde da população” – enfatizou.

Já com relação a recomposição do asfalto, o gerente da companhia se comprometeu em determinar à empreiteira responsável pela manutenção, maior agilidade e eficiência nas respostas para Varginha.

Outro assunto que esteve em pauta na reunião entre Copasa e Prefeitura de Varginha, foi o preço das tarifas cobradas pela companhia à população varginhense. De acordo com Vérdi Lúcio, a Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Aguá e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE), já está trabalhando na revisão das tarifas e em breve a população terá respostas.