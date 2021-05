Prefeitura de Varginha divulga links de cadastros para vacinação contra covid-19 em pessoas com comorbidades

Na primeira fase de imunização, serão vacinadas pessoas com Síndrome de Down; gestantes e puérperas a partir de 18 anos; pessoas com deficiência cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC); pessoas com doença renal crônica fazendo diálise; pessoas imunossuprimidas e pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. Confira os links para realização do pré-cadastro.

A Prefeitura de Varginha, divulgou, nesta segunda-feira (10), links de cadastros para vacinação em pessoas com comorbidades na cidade. Conforme a administração municipal, o pré-cadastro é obrigatório.

Na primeira fase de imunização, serão vacinados pessoas com Síndrome de Down; gestantes e puérperas a partir de 18 anos; pessoas com deficiência cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC); pessoas com doença renal crônica fazendo diálise; pessoas imunossuprimidas e pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos.

Confira abaixo o link para fazer o pré-cadastro:

Pessoas com Síndrome de Down – De 18 a 59 anos (clique aqui)

Gestantes e Puérperas (até 45 dias após o parto comprovado pela Certidão de Nascimento da Criança) com comorbidades – 18 anos ou mais (clique aqui)

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício Continuada – 18 a 59 anos (clique aqui)

Pessoas com Doença Renal Crônica fazendo Diálise – 18 a 59 anos (clique aqui)

Pessoas imunossuprimidas – 18 a 59 anos (clique aqui)

Pessoas com comorbidades – 55 a 59 anos (clique aqui)

O cronograma da vacinação para esse público ainda não foi divulgado, todavia, conforme a prefeitura, os locais e horários de imunização seguirão os mesmos nos quais estão sendo vacinados os idosos. Sendo assim, de forma presencial – UBSs do bairros Sion, Mont Serrat, Imaculada, Jardim Colonial e no formato drive-thru – em frente a sede do Inprev, no alto da Vila Paiva – das 15h às 20h.