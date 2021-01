Prefeitura de Varginha desmente vídeo envolvendo suposta servidora pública

No vídeo, uma mulher é filmada sem máscara e taxada como coordenadora da Vigilância Sanitária do município.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

A Prefeitura de Varginha através de sua assessoria, veio a público nesta quinta-feira (21), esclarecer sobre um vídeo que circula nas redes sociais, no qual uma mulher é filmada e, supostamente, seria uma das coordenadoras da Vigilância Sanitária e integrante do comitê de combate ao novo coronavírus na cidade. Ainda no vídeo, um popular indaga tal mulher devido ao não uso de máscara pela mesma.

Vídeo em que suposta mulher seria servidora pública do município de Varginha, é falso/Reprodução Redes Sociais

Em nota, a Administração Municipal informou que; “com relação a um vídeo que circula nas redes sociais envolvendo uma suposta coordenadora da vigilância sanitária que estaria descumprindo Decretos específicos de utilização das máscara de proteção de vias aéreas, determinada pessoa não é servidora pública da Prefeitura de Varginha. A Prefeitura também esclarece que todos os servidores públicos do Município estão obrigados, assim como qualquer pessoa a utilizar máscaras de proteção das vias aéreas, uma vez que o servidor público, mais que ninguém, tem a obrigação de dar o exemplo neste momento delicado de pandemia em que todos estamos vivendo.”