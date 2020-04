Prefeitura de Varginha confirma 10º caso de coronavírus na cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha divulgou na tarde desta quarta-feira (15), juntamente com secretaria de saúde o boletim diário sobre covid-19 na cidade.

De acordo com o novo boletim, a cidade chegou ao 10º caso. A paciente da vez, é uma mulher de 28 anos que teve contato com uma pessoa vinda do exterior também contaminada.

Até o momento 657 pacientes estão com casos em investigação. Todos estão sendo monitorados.

Uma pessoa morreu por coronavírus em Varginha. Dois óbitos suspeitos aguardam exames.

Redação CSul – Alisson Marques