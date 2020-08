Prefeitura de Varginha conclui projeto para reiniciar troca de iluminação pública

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura da Varginha, através do prefeito, Vérdi Melo, assinou nesta semana, contrato com a empresa Ecológica Serviços e Empreendimentos LTDA , visando a substituição, melhoria e eficientização energética da iluminação pública da cidade , com recursos próprios do município , com o objetivo de substituir as atuais lâmpadas de vapor de sódio, instaladas há mais de 30 anos, pela a nova tecnologia de LED, agora aprovada e certificada pela ABNT( Associação Brasileira de Normas Técnicas) e INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

O Projeto Básico, elaborado e confeccionado no início do ano pela empresa Ceilux – Centro de Excelência em Iluminação de Belo Horizonte, em parceria com a Secretaria de Planejamento – Sepla, realizou levantamentos técnicos e fotométricos por toda a cidade e indicou a necessidade da substituição de cerca de 60% da iluminação pública da cidade, atualmente com luminárias antigas e de baixa eficiência, que não atendem mais aos critérios de iluminância,reprodução de cores e uniformidade luminosa, conforme critérios mínimos da Norma NBR-5101.

O projeto prevê a substituição planejada de toda a iluminação da cidade, em torno de 17.200 lâmpadas, instaladas ao longo de 600 km de ruas , praças e avenidas da cidade.

Projetos já realizados

Vérdi lembra que, desde o final do ano de 2018, a prefeitura de Varginha já vem substituindo vários pontos na cidade, pela nova tecnologia LED, a exemplo do Trevo de acesso ao Grupo Unis e Aeroporto , o Trevo de acesso a Elói Mendes, Avenida Murilo Paiva no Parque Mariela, Memorial do ET e a Praça Dom Pedro II (mais conhecida como Jardim do Sapo).

“A melhoria da qualidade iluminação pública além de sua importância para a segurança pública durante a noite, visa proporcionar a melhoria na qualidade de vida, facilidade no deslocamento de pessoas a qualquer hora, permitindo que todos usufruam do espaço público no período noturno. Isso sem contar que impacta a imagem e a maneira como uma cidade é vista, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da população”, explica o prefeito Vérdi Melo.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Arquivo Prefeitura