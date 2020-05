Prefeitura de Varginha autoriza reabertura gradativa e controlada do Shopping

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha baixou Decreto autorizando a reabertura de forma gradativa e controlada do Via Café Gardem Shopping a partir de segunda-feira, dia 04 de maio, que deverão seguir as normas rígidas de controle e prevenção estabelecidas pela Vigilância Sanitária Municipal, a fim de evitar e ou diminuir a possibilidade de transmissão do coronavírus.

O Shopping poderá funcionar das 12h às 20h, de segunda-feira a sábado, ficando proibido o funcionamento aos domingos e feriados, bem com a entrada de frequentadores após às 19h.

O decreto dispões ainda de outras atividades como clubes, academias não contempladas no outro decreto, atividades profissionais liberais com a observância de eventuais restrições impostas pelos respectivos conselhos de classe.

Confira o Decreto Municipal nº. 9.793, de 30 de abril de 2020.

Foto: Via Café Garden Shopping Varginha