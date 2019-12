Prefeitura de Varginha assina protocolo de intenções com a empresa Equipamentos Eletrônicos Santa Maria EIRELI

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Prefeito Antônio Silva assinou nesta segunda feira, 09, Protocolo de Intenções com a empresa Equipamentos Eletrônicos Sana Maria EIRELI, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva, bairro Rezende, representado por seu administrador João Luciano Modesto.

Estabelece o protocolo, a doação de área de terreno de aproximadamente 5.224,71 M2, localizada na Avenida Dr. Messias Barros, Bairro Industrial Miguel de Lucca, para a implantação de uma unidade fabril com área construída de 2.000 metros quadrados para a fabricação de micro usinas fotovoltaicas, sistemas e geradores de energia elétrica, sendo o principal deles o sistema gerador, convertidas, cremalheiras e hastes.

A empresa deverá gerar no mínimo 40 novos empregos diretos até o ano de 2023. A construção da unidade fabril deverá ser incidas em até seis meses decorridos da lavratura da Escritura Pública de doação, devendo estar concluída em 18 meses de seu início, e, em três meses após a conclusão das obras, iniciar as atividades produtivas no local.

Participou da assinatura do protocolo de Intenções Ricardo Takei, representando a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico.

Fonte e foto: Prefeitura Municipal de Varginha