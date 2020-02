Prefeitura de Varginha anuncia apresentação da Esquadrilha da Fumaça para o próximo dia 08

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na tarde da última terça-feira (18), foi definido em reunião na Prefeitura Municipal os detalhes finais para apresentação da Esquadrilha da Fumaça, no Aeroporto Major Brigadeiro Trompowsky, no próximo dia 08/03, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Pilotos da Força Aérea Brasileira estiveram na reunião. Tenente Reis e Sargento Scatolini participaram da conversa.

De acordo com o Secretário Municipal de Turismo e Comércio – SETEC, Barry Charles Sobrinho, essa conquista deve-se a uma negociação que começou há dois anos. “Como se trata de um espetáculo muito solicitado existe esse tempo de espera e que agora felizmente, Varginha foi contemplada”. Ele afirma que mais uma vez, Varginha será palco de uma atração para toda a região. Para atender o grande público, a reunião realizada na Prefeitura contou com representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, Guarda Civil Municipal de Varginha e Grupo UNIS.

Também presente na reunião, o diretor do Aeroporto Rogério Evaristo, explicou a estrutura existente no local. Os pilotos da FAB explicaram detalhes da missão precursora que envolverá uma equipe de 22 profissionais, entre pilotos, mecânicos e equipe de divulgação. A apresentação dos sete aviões será às 16h. Haverá uma barraca com produtos oficiais da FAB à venda como bonés, botons, camisetas, chaveiros e relógios.

Barry ressalta que toda a equipe da SETEC já está empenhada para cumprir as normas de segurança e outras solicitações da FAB para que a população de Varginha e da região possam ter mais essa atração de lazer e emoção. “Muitas crianças, adolescentes e jovens sonham em seguir carreira da aeronáutica ou ver de perto essas aeronaves que fazem acrobacias incríveis e os pilotos; e dentro dessa visita a Varginha ainda vamos divulgar mais novidades”, adiantou o secretário de Turismo. O prefeito de Varginha, Antônio Silva, recepcionou os pilotos da FAB. “Temos a honra de recebê-los e garantir que toda logística será montada para que essa seja mais uma grande apresentação da Esquadrilha da Fumaça”, garantiu.

Esquadrilha da Fumança (www.fab.mil.br)

A equipe retornou suas atividades de rotina, manutenção e treinamentos no fim de janeiro e, finalmente, se reencontra com o público a partir da primeira semana de março. Nesta quarta-feira (19), o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (CECOMSAER), responsável pela agenda de demonstrações, divulgou o primeiro calendário de 2020 do Esquadrão, para os meses de março e abril.

Ao todo, estão previstas 19 demonstrações aéreas nos estados de Minas Gerais, Paraná e no Distrito Federal. Além dessas três localidades, destacam-se as apresentações internacionais, como a participação na maior feira aeronáutica da América Latina, a 40ª Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), em Santiago, no Chile, onde estão planejadas a realização de quatro apresentações. Assunção, a capital do Paraguai, e as cidades argentinas Mendoza, Córdoba e Santiago del Estero também terão a presença da Esquadrilha da Fumaça no mês de abril.

“É missão da Esquadrilha da Fumaça divulgar a Força Aérea Brasileira (FAB) e a presença, portanto, em grandes eventos internacionais, cumpre um importante papel de fortalecer os laços de amizades com os vizinhos, projetando a FAB nessas regiões. É uma excelente oportunidade de trocarmos experiências e aprendermos com as Forças de países amigos”, comenta o Tenente Coronel Marcelo Franklin, no comando do Esquadrão desde o último dezembro.

A abertura da temporada 2020 acontece numa sequência de quatro demonstrações em Minas Gerais, nas cidades de Guarani, Carandaí, Barbacena e Varginha, respectivamente nos dias 5, 6, 7 e 8 de março.

Fonte e fotos: Associação Prefeitura Municipal/Foto Destaque: Divulgação