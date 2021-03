Prefeitura de Varginha adota medidas restritivas para manter serviços não essenciais

Em entrevista coletiva, o prefeito Vérdi Lúcio Melo, ressaltou que a decisão foi tomada após reunião em conjunto com autoridades e com o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus.

Redação CSul/Foto: Reprodução CSul

Após a imposição do governo estadual de estender a Onda Roxa – do programa Minas Consciente – para todas as cidades do Estado, a prefeitura de Varginha decidiu, nesta terça-feira (16), em não acatar a medida. Em entrevista coletiva, o prefeito Vérdi Lúcio Melo, ressaltou que a decisão foi tomada após reunião em conjunto com autoridades e com o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus.

Ainda segundo Vérdi, a prefeitura segue “buscando equilíbrio municipal”. Vale ressaltar que, desde o começo da pandemia, Varginha não aderiu ao programa Minas Consciente.

Todavia, um novo decreto foi baixado e entra em vigor já nesta quarta-feira (16). Confira principais mudanças em Varginha: