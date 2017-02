Prefeitura confirma 3º macaco encontrado morto em Varginha

A Prefeitura de Varginha (MG) confirmou na manhã desta quarta-feira (15) que mais um macaco foi encontrado morto na cidade. Este é o terceiro caso de primatas achados mortos na cidade. Segundo a prefeitura, o macaco foi encontrado nesta terça-feira (14) nas proximidades do campus 2 do Centro Universitário do Sul de Minas, o Unis-MG.

Ainda conforme a prefeitura, o data provável da morte do macaco foi na segunda-feira (13). O material coletado do animal foi encaminhado para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte. O material de um outro macaco encontrado no Parque Rinald também está em investigação. Já o outro animal encontrado no Parque Mariela não está sendo investigado, pois não foi possível realizar a coleta do material. Conforme a prefeitura, o naimal provavelmente foi atropelado.

No comunicado, a prefeitura reforçou as orientações da Secretaria Estadual de Saúde: “Os macacos são um indicador importante para a vigilância da Febre Amarela (por adoecerem primeiro e fornecerem informações valiosa sobre a circulação do vírus). É importante reafirmar que os macacos não transmitem a febre amarela para o homem e não são os responsáveis pela transmissão da doença. Eles são indicadores importantes para a vigilância da febre amarela”.

Segundo a prefeitura, moradores devem notificar a ocorrência de morte ou de macacos doentes para o Setor de Zoonoses pelo telefone 3690-2276.

Vacinação

Conforme a prefeitura, diante das ocorrências de macacos encontrados mortos na cidade, será intensificada a vacinação na região onde foi encontrado o terceiro macaco. A vacinação vai acontecer no sábado (18) e no domingo (19), das 8h às 17h, nas unidades de saúde do Jardim Áurea, do Mont Serrat, Corcetti e Parque Mariela.

Além disso, conforme a prefeitura, haverá ações de vigilância ambiental e mutirão de limpeza até o próximo domingo (19).

Macacos na região

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou que as mortes de três macacos estão sendo investigadas oficialmente no Sul de Minas por conta da febre amarela. Conforme a informação divulgada no último boletim diário sobre a doença, estão sendo investigadas mortes em Lavras (MG), Três Pontas (MG) e Varginha. O relatório também confirmou que um macaco encontrado morto em Poços de Caldas (MG) realmente morreu por conta da doença.

Além desses casos, o relatório confirma que há rumores de primatas mortos em mais onze cidades do Sul de Minas, no entanto, os casos não evoluíram para investigação. Há rumores nos municípios de Campestre, Claraval, Andradas, Caldas, Ibitiúra de Minas, Ouro Fino, Campanha, Santa Rita de Caldas, Toledo, Cana Verde e Perdões.

No domingo (12), a Secretaria de Saúde de Caldas confirmou que mais um macaco foi encontrado morto na zona rural do município. O animal foi achado por moradores em uma mata próximo ao Distrito Laranjeiras. Segundo a secretária Mayra Santos de Souza, o corpo do animal estava em perfeitas condições, sem nenhuma lesão aparente, sendo possível fazer a análise das vísceras para identificar o vírus da febre amarela. Outros dois animais foram encontrados em Varginha: um no Parque Mariela e outro nas imediações no Unis-MG. No entanto, só foi possível recolher material para análise desse último animal que foi encontrado.

Por enquanto, foram confirmados quatro casos de febre amarela no Sul de Minas, todos em Delfinópolis (MG). Também foram confirmadas pela secretaria três mortes no município por conta da doença. Uma outra morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de São Paulo. Um outro caso da doença está sendo investigado em Poços de Caldas.

Fonte: G1 Sul de Minas