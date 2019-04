A Prefeitura de Varginha concluiu as obras de reforma e revitalização do campo da Semel – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com a instalação do sistema irrigação automática.

Além disso foram realizados os servidos de troca do gramado, instalação de iluminação, pintura das arquibancadas e reforma dos vestiários, além da construção de banheiro e arquibancada.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha