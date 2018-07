Prefeitura conclui etapa mais pesada da obra de canalização da Plínio Salgado

Nesta semana, a Prefeitura de Varginha concluiu a etapa mais pesada da obra da nova canalização de água e esgoto sanitário na Rua Amir Reis, que fica paralela à Avenida Plínio Salgado, principal acesso junto da Avenida Brasil ao bairro Vila Pinto II.

De acordo com informações da Prefeitura, nesta quarta-feira (4) foi realizada uma recomposição asfáltica provisória.

O serviço definitivo será realizado até a próxima semana pela empreiteira responsável, a Jetcon.

Será realizada ainda uma limpeza com o uso de caminhão pipa, onde toda a área será lavada para a retirada da lama.

Ainda segundo a Prefeitura, as manilhas que foram retiradas do local tinham mais de 40 anos e já não comportavam mais o volume devido ao aumento de moradias e estabelecimentos comerciais. A nova tubulação tem previsão de durabilidade de aproximadamente 70 anos.

A Avenida Plínio Salgado é um dos pontos de Varginha que sempre alaga com os temporais. A rede pluvial era antiga e com o crescimento dos bairros ao longo dos anos, a área de escoamento da água da chuva diminuiu. Parte da enxurrada passa pelo local, o que contribuía com as inundações na rua e nas casas.