Prefeitura começa a microchipar cães, gatos e equinos

Começou em Varginha a microchipagem de cães, gatos e equinos. A prestação de serviços é realizada pelo Setor de Bem Estar Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura em obediência à Lei 5.489/11.

O Microchip para os animais é uma forma popular e moderna de identificar o animal de estimação de um modo eficaz e seguro. Ele é um micro circuito, envolvido em uma cápsula de biovidro, do tamanho de um grão de arroz, sendo implantado através de injeção subcutânea, ou seja, em baixo da pele, entre os ombros do animal. Ele contém um código exclusivo e inalterável que transmite informações específicas sobre o animal e seu responsável.

Desde o início do ano, quando começou essa ação, já foram microchipados mais de 200 animais, afirma a veterinária Marisley Camillo Barros Neves, supervisora do Setor de Bem Estar Animal. Ela explica que as pessoas interessadas devem procurar o Setor de Bem estar animal ( Avenida dos imigrantes, 3758) ou ligar para o setor 3690-2276, para retirarem a guia de recolhimento referente a taxa de microchipagem no valor de R$ 29,84. Essa guia poderá ser enviada por e-mail de acordo com a preferência do responsável pelo animal. Após o pagamento, será agendado o procedimento.

As pessoas interessadas em participar do programa de castração de cães e gatos gratuitos oferecidos pela Prefeitura e que quiserem saber mais sobre o procedimento de microchipagem poderão participar de reuniões que estão sendo oferecidas gratuitamente todo primeiro dia útil do mês, sendo que o próximo encontro será realizado no dia 2 de maio no auditório do Unis na vila pinto. Essas reuniões servirão para conscientizar a população sobre a castração, microchipagem e posse responsável. Sendo que o tutor que comparecer receberá um certificado.

Informamos que atualmente estão à disposição para adoção no Canil, um cavalo, cerca de 20 gatos e aproximadamente 180 cães. Todos os animais adotados do Canil Municipal serão microchipados.

Uma reunião na manhã dessa segunda-feira, 8, no gabinete da Prefeitura, abordou a novidade em Varginha. Participaram o secretário municipal de Meio Ambiente, Joadylson Barra Ferreira, a veterinária Marisley e um grupo de quatro estudantes do curso de Medicina Veterinária do Unis-MG Thaynara Rodrigues Gaspar (5º período), Letícia Leal de Souza (3º), Karoline Alves de Oliveira Marinho e Geovana Sousa Sodré Moreira (ambas do 6º período). As estudantes criaram o facebook “Adote um amor varginha” e o Instagram ” Adote um amor.vga” para ajudar na divulgação de animais para adoção principalmente os do Canil Municipal e informações relevantes. Elas convidam a população para visitar o facebook e o Instagram e a ajudar na divulgação.

Quem tiver interesse em adotar, por exemplo, um cachorro pode ligar para o Setor e obter orientações importantes como escolher um animal já adulto, pois já conhece o tamanho e o temperamento, além de já sair do Canil com o chip, orienta as universitárias.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha