Prefeitura baixa decreto que altera funcionamento da administração durante jogos da Copa

O prefeito de Varginha, Antônio Silva baixou um decreto alterando, excepcionalmente, o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, durante os jogos do Brasil na Copa.

Confira abaixo o decreto

“Considerando que a cada quatro anos a disputa do Campeonato Mundial de futebol atrai a atenção de grande parcela da população brasileira; e que a participação da Seleção Brasileira de Futebol na edição dos Jogos da Copa do Mundo – 2018, e que jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo – 2018 foram marcados para os dias 22 e 27 de junho, realizados às 9h e 15h, respectivamente, no horário de Brasília;

O expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Varginha ocorrerá:

I – no dia 22 de junho das 13h às 18h;

II – no dia 27 de junho das 7h às 13h.

Excluem-se do estabelecido os serviços considerados essenciais, a critério da Administração Municipal”.