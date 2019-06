Prefeitura alerta sobre possíveis golpes aplicados no bairro Sion

Na tarde desta sexta-feira (31), a Prefeitura de Varginha emitiu um comunicado oficial alertando moradores do bairro Sion sobre possíveis golpes que estariam sendo aplicados no local.

Segundo a nota da prefeitura, suspeitos estão se passando por agentes dos Programas de Saúde da Família do bairro, batendo nas portas das casas e dizendo que foram enviados a mando da UBS para fazer massagem. A prefeitura pede ainda que caso sejam abordados, denunciem na própria unidade de saúde ou pelo 153 da Guarda Civil Municipal.

Nota oficial

“A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem alertar os moradores do bairro Sion, para casos de golpes aplicados por pessoas se passando por agentes dos Programas de Saúde da Família do bairro, batendo nas portas das casas, dizendo que foram enviados a mando da UBS, para fazer massagem. Pedimos aos moradores que não abram as portas de suas residências para estranhos, e, caso sejam abordados, que denunciem na própria unidade de saúde ou pelo 153 da Guarda Civil Municipal”, disse a nota.

Redação CSul – Iago Almeida