Prefeitura abre processo seletivo para Agente de Combate a Endemias

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público destinado ao provimento da função de Agente de Combate às Endemias (10 vagas mais reserva técnica), conforme normas e condições estabelecidas no Edital. Os interessados devem se inscrever no período de 19 a 21 de março, pela Internet ou no Setor de Vigilância Ambiental / Dengue, no Terminal Rodoviário, à Av. Benjamim Constant, nº 1000, Bloco 2, Sala 3, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 8h (horário de Brasília) do dia 19 de marçoaté as 16h30 (horário de Brasília) do dia 21 de março, pelo site http://www.varginha.mg.gov.br/recursoshumanos/cadastroinscricao.php. Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá acessar o site http://www.varginha.mg.gov.br/recursoshumanos/cadastroinscricao.php.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Ao Agente de Combate às Endemias cabe executar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de inscrição no valor de R$ 24,00 deverá ser recolhida em dinheiro, através de depósito até o dia 22/03/2018 na agência do Banco do Brasil 0032-9, Conta Corrente nº 84.078-5.

Fonte: ASSCOM Prefeitura de Varginha / Foto: Reprodução