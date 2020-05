Prefeito Vérdi Melo vistoria obra de construção de ponte no Santa Maria

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Prefeito Vérdi Melo esteve nesta terça-feira (5), onde equipes da Secretaria de Obras trabalham na construção de uma ponte no bairro Santa Maria, nas proximidades do Sesi, fazendo a interligação das Avenidas Mário Frota e Miguel Alves.

A obra encontra-se na fase de construção dos gabiões que darão sustentação nas laterias da ponte que terá 13 metros de cumprimento por 13 de largura. Ao todo foram instaladas 39 aduelas medindo 2,5 x 4 que darão sustentação a ponte . Após conclusão dos gabiões, segundo o secretário de Obras, William Gregório, será feito recapeamento da ponte, serão construídos os guarda- corpos e as calçadas nas laterias da ponte.

O prefeito Vérdi Melo falou da importância da obra para aquela região. “Esta é uma obra complementar para a construção de uma rotatória no bairro Santa Maria, no local onde antes existia uma quadra. Com isso a prefeitura pretende desafogar o trânsito de veículos que passam naquela localidade, vindo de diversos bairros vizinhos”.

Abertura de Rua

No mesmo local a Prefeitura está abrindo uma rua que interligará a Avenida Doutor Mário Frota, no bairro Cidade Nova a Avenida Miguel Alves no Santa Maria. “Esta é mais uma obra importante, que facilitará o acesso aos bairros, desafogando o trânsito no Santa Maria.”, disse Vérdi.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha