Prefeito Vérdi Melo reúne com empresários de bares e restaurantes

Reunião foi realizada com proprietários notificados durante fiscalização nos estabelecimentos.

O Prefeito Vérdi Melo se reuniu nessa quarta-feira (1º), no Auditório do Inprev, com um grupo de empresários do ramo de bares e restaurantes que receberam recentemente a visitação de fiscais da Vigilância Sanitária, do Setor de Posturas e da Guarda Civil Municipal, oportunidade em que foram notificados devido ao não cumprimento das determinações dos Decretos Municipais baixados para o enfrentamento da Covid 19.

“Decidimos reunir com estes empresários para esclarecer algumas dúvidas relacionadas a atividade durante o período da pandemia da Covid-19 e também para pedir que atuem como nossos parceiros neste momento delicado que atravessamos. Sabemos das dificuldades que todos passam, o que mais desejamos e que os comércios se restabeleçam, porém, neste momento é necessários que sigam as orientações da Vigilância Sanitária e o exposto nos Decretos, para que não tenhamos que regredir neste processo”, explicou o prefeito Vérdi.

Durante a reunião os empresários tiveram a oportunidade de se expressarem, e ao final foi acertado que aqueles que necessitarem de mais informações poderão procurar pela Vigilância Sanitária.

“É importante que todos entendam que estamos em um momento delicado, vivenciando o pico da doença, e em Varginha não tem sido diferente, muito embora com todas as medidas implementadas pela Prefeitura estejamos conseguido até o momento manter sob controle a disseminação da Covid. Temos sim casos positivos, até ontem 173, sendo deste total seis mortes confirmadas, mas acreditamos que se todos fizerem a sua parte, voltaremos a normalidade com a graça de Deus”, comentou Vérdi.

Participaram da reunião, além do Prefeito Vérdi Melo, o secretário de Governo, Habitação e Desenvolvimento Social, Carlos Honório Ottoni Júnior, o Procurador Geral do Município, Evandro Santos, e representantes da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e do setor de fiscalização de Posturas.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha