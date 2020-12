Prefeito Vérdi Melo participa de inauguração no Hospital Bom Pastor e agradece servidores pelo trabalho realizado durante pandemia

Vérdi Melo e vice-prefeito Leonardo Ciacci, estiveram no hospital para cerimônia de inauguração das obras de ampliação do serviço de lavanderia e reforma e troca do telhado.

Acompanhado do vice-prefeito Leonardo Ciacci, o prefeito Vérdi Melo participou nesta segunda-feira (28), da cerimônia de inauguração das obras de ampliação do Serviço de Processamento de Roupas (Lavanderia) e reforma e troca do telhado do Hospital Bom Pastor, realizadas com recursos do Pro Hospital – Programa do Governo do Estado com os hospitais públicos e privados sem fins lucrativos, que prestam serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



Área de lavanderia teve sua ampliação concluída/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha



Na oportunidade, Vérdi Melo fez um agradecimento aos servidores do Hospital, destacando a importância da atuação de cada um no enfrentamento da pandemia. “Passamos por um momento delicado de nossas vidas, e sabemos da importância de cada um nesta luta para salvar vidas. E só temos de agradecer, reconhecer e apoiar esta equipe de ponta pelo trabalho realizado. Tenham a certeza que faremos uma administração justa para com todos”, disse Vérdi.

Vérdi e Ciacci agradeceram os servidores do Hospital Bom Pastor que seguem no combate à pandemia na cidade/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

Vérdi, também, fez um agradecimento especial a Diretora Geral do Hospital, Maria Aparecida Gonçalves e ao presidente da Fhomuv, Luiz Fernando Alfredo, pela dedicação e profissionalismo. “Temos um carinho muito especial para com o Hospital Bom Pastor e para com sua equipe”, enfatizou o prefeito.

Também o vice-prefeito Leonardo Ciacci deixou uma mensagem de carinho e reconhecimento para com os servidores do Hospital Bom Pastor. “Somos uma grande equipe e tenham a certeza de que sempre poderão contar com a nossa administração”.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha