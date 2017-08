Prefeito sanciona lei que concede descontos para quitação de dívidas do município em Varginha

O prefeito de Varginha, Antônio Silva (PTB), sancionou nesta quarta-feira (23) a Lei 6.333/2017, que autoriza o Executivo a conceder, por meio de Programa de Regularização Fiscal (Refis), descontos para pagamento à vista ou parcelado de créditos em favor do município. Os descontos variam de 40% a 100%.

Ainda conforme a prefeitura, a adesão deverá ser feita entre o dia 1º de setembro e o dia 15 de outubro, data limite também para o pagamento integral. Atualmente, 14 mil contribuintes estão em débito com a prefeitura, o que gera um montante de R$ 20 milhões a receber.

A expectativa da prefeitura é de arrecadar em torno de 20% com o programa. Veja como poderão ser feitos os pagamentos:

Em qualquer caso de parcelamento, a quitação da primeira parcela deverá ser efetuada até o dia 15 de outubro de 2017. As demais serão mensais e sucessivas, com vencimento no dia 15 de cada mês.

Fonte: G1 Sul de Minas