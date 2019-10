Prefeito homologa licitação de contratação de empresa para conclusão das obras do Centro de Iniciação do Esporte

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Prefeito Antônio Silva homologou nesta sexta-feira (11), a licitação para a contratação de empresa para a conclusão das obras de construção de Ginásio Poliesportivo para a implantação do Centro de Iniciação do Esporte – CIE, em área localizada na Avenida Zoroastro Franco de Carvalho, bairro Santa Maria. Participaram da assinatura o vice-prefeito Vérdi Melo e o presidente da Comissão Permanente de Licitações, Sivaldo Afonso Piva.

A vencedora é a empresa Tri-Service Engenhart`s e Terceirização Ltda, e o valor global da contratação é de R$ 2.617.498,48, sendo R$2.419.189,84 para o lote 01 e R$198.308,64 para o lote 02. Nos próximos dias será elaborado o contrato para então ser dada a ordem de serviço para início das obras.

O CIE de Varginha é o modelo I para terrenos de 2.500 m² e área construída de 1.600 metros quadrados. Quando concluído o ginásio poliesportivo terá arquibancada com 177 lugares, e ainda área de apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia, sanitário público).

O espaço vai abrigar as modalidades olímpicas de atletismo, basquete, boxe, handebol, judô, lutas, tênis de mesa, taekwondo, vôlei, esgrima, ginástica rítmica, badminton e levantamento de peso. Além de seis modalidades paraolímpicas: esgrima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, vôlei sentado e goalball e uma não-olímpica (futsal).

“Esta foi uma obra idealizada em 2014 durante as Olimpíadas. A obra começou em 2017 mas apresentou problemas. Infelizmente a empresa contratada não deu conta de cumprir o contrato e acabou abandonando a obra. Mas agora, com este passo, estamos certos de que muito em breve teremos um Centro de Iniciação a altura do que a nossa cidade merece”, disse o prefeito.

“A conclusão do CIE é uma meta da nossa administração, dada a sua importância deste instrumento público, que surge como uma das ferramentas essenciais no processo de massificação da prática esportiva no país”, disse o vice-prefeito Vérdi Melo.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha