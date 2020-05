Prefeito de Varginha recebe representante de motoristas de vans

Pin Compartilhar 0 Compart.

Este ano a vistoria das Vans Escolares será feira pela prefeitura caráter excepcional sem custo para os proprietários

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo recebeu em seu gabinete, na tarde dessa terça-feira (5), Ana Maria Boareto como representante dos motoristas de Vans Escolares. Ela pediu a reunião para expressar a dificuldade que os profissionais estão passando por não terem renda financeira desde o início do enfrentamento da pandemia da Covid-19 com a paralisação das aulas, já que a maioria trabalha com o transporte de estudantes.

Vérdi, diante de toda a exposição, se sensibilizou com a situação dos motoristas de Van Escolares que não tem outra fonte de renda para sustentar a família e atendeu pedidos para minimizar a dificuldade nesse momento de crise passam. “Este ano, excepcionalmente, a vistoria dos veículos, que é realizada no mês de julho por uma empresa particular, será realizada gratuitamente pela prefeitura no pátio da Secretaria de Obras com supervisão do Chefe da Oficinas e de um representante do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito”, explicou Vérdi.

Em Varginha, existem cerca de 60 motoristas de van legalizados. Ana Maria agradeceu toda a atenção dispensada por Vérdi. “Ele foi muito educado e sensível com a nossa causa e tivemos um alento para ganharmos mais um tempo para enfrentar essa situação inesperada para todos”.

O prefeito Vérdi explica que a “Administração Municipal está se desdobrando para que Varginha passe por esse enfrentamento com dignidade e para isso estamos trabalhando firmemente e com a ajuda da população que deve fazer sua parte mantendo sempre que possível o isolamento social, usando máscara, evitando aglomerações e lavando as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, Varginha vai superar tudo isso”.

Fonte: Assessoria Prefeitura de Varginha/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil