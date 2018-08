Prefeito Antônio Silva vistoria obras do Memorial do ET

Acompanhado dos secretários municipais de Obras, José Roberto Pinto e de Planejamento, José Manoel Magalhães Ferreira, o Prefeito Antônio Silva esteve em vistoria nas obras do Memorial do ET, no Alto da Vila Paiva. Estiveram presentes também o diretor da Guarda Civil Municipal Eduardo Silva e o comandante da GCM, Gerson Trindade e Nilton Geraldo, da Secretaria Municipal de Turismo.

Durante a visita ao Memorial, a estrutura geral do prédio, que ainda necessita de alguns reparos para que a obra seja entregue pela empreiteira à administração, recebeu a vistoria. Ficou ainda acertada a adequação do espaço na parte inferior do prédio, onde será instalado um ponto de apoio da Polícia Militar e de uma base da Guarda Civil Municipal, que fará o vídeo monitoramento do prédio e de seu entorno e será responsável pelo controle do sistema de alarme. “Estamos trabalhando para a instalação de uma base naquele espaço, juntamente com a Polícia Militar, zelar pelo patrimônio, certos de que com a isso poderemos zelar não apenas pelo patrimônio Público, mas, principalmente pela segurança da população”, disse o diretor da Guarda, Eduardo Silva.

“Essa visita ao Memorial, teve como objetivo uma avaliação da estrutura do prédio, apontarmos a necessidade de algumas correções daquela obra, a fim e que possamos recebe-la da construtora em perfeitas condições de uso“, disse o prefeito.

Fonte e Fotos: Prefeitura de Varginha